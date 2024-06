Doblete de Cristiano Ronaldo en la victoria de Portugal ante Irlanda

El reciente enfrentamiento entre Portugal e Irlanda, celebrado como el último partido preparatorio de la selección portuguesa antes de la Eurocopa 2024, dejó un sabor dulce para los aficionados lusos. Con un marcador final de 3-0, Portugal demostró su fuerza y preparación de cara al torneo continental. Las anotaciones estuvieron a cargo de Joao Félix y un doblete de Cristiano Ronaldo.

El partido comenzó con un ritmo dinámico y ofensivo por parte de Portugal. La primera anotación no tardó en llegar, y fue Joao Félix quien abrió el marcador al minuto 18. El joven delantero del FC Barcelona demostró una vez más su habilidad y precisión, aprovechando un pase filtrado que lo dejó frente al arco rival.

🇵🇹 130 international goals with Portugal and 895 career goals for Cristiano Ronaldo.

