Marimar Vega posa por primera vez sin nada de ropa para una revista

Aunque Marimar Vega se ha caracterizado por ser muy abierta respecto a los sucesos que han marcado su vida personal, llegar a la paz y equilibrio que siente ahora, no ha sido tarea fácil.

La actriz concedió una emotiva entrevista a la revista Noir, donde reveló que ha llegado a un momento de su vida en el que se siente completa en toda la extensión de la palabra.

Además, sorprendió al despojarse de toda su ropa para protagonizar la portada de la revista. Únicamente aparece con un collar de perlas, unas calcetas y unos zapatos Channel.

Los comentarios no tardaron en llegar y los fans llenaron de halagos a la protagonista de “El juego de las Llaves” por lo bien que luce.

Hoy, Marimar Vega vive su cuarta década de existencia con los brazos abiertos, siendo una persona que encuentra inspiración en historias a su alrededor.

“Me inspiro escuchando a la gente, por eso tengo tantos amigos, me encanta convivir. Me intriga el ser humano, me encanta la psicología, escuchar, leer, veo todo lo que me ponen en Instagram”, expresó.