Ronald Koeman ataca al Barça por la lesión de Frenkie De Jong

La noticia cayó como un balde de agua fría para los aficionados del fútbol neerlandés y, en particular, para los seguidores del FC Barcelona. Ayer se confirmó que Frenkie de Jong, el talentoso mediocampista del Barcelona y una pieza clave para la selección de Países Bajos, se perderá la Eurocopa 2024 debido a una lesión en el tobillo que sufrió durante la temporada regular con su club. Esta noticia fue confirmada por Ronald Koeman, actual entrenador de la selección neerlandesa y exentrenador del Barcelona.

Ronald Koeman no dudó en expresar su frustración y crítica hacia el manejo de la situación por parte del FC Barcelona. En declaraciones recientes, Koeman dijo: “Desafortunadamente, no iba a estar listo en tres semanas. Frenkie tiene antecedentes con esta lesión así que hay que pensar en su salud. El club de allí decidió arriesgarse y ese es el precio que tenemos que pagar por ello”.

