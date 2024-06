EURO 2024: Lewandowski enciende las alarmas en Polonia

La mala suerte se cebó con la selección polaca a solo seis días de su debut en la EURO 2024 ante Países Bajos y tanto Robert Lewandowski como Świderski se lesionaron en lo que iba a ser un partido amistoso, intrascendente y de mera preparación ante Turquía.

A las bajas de Świderski, que se lesionó al celebrar el tanto marcado (1-0 al 12), y Robert Lewandowski, que disputaba su partido número 150 con la selección, se une la de Milik, que hace un par de días tuvo que abandonar la concentración por otra lesión, con lo que Polonia puede presentarse en el europeo prácticamente sin dientes.

En lo estrictamente deportivo, el encuentro tampoco brindó muchas alegrías a los polacos, aparte del resultado, pues Turquía se prodigó mucho más en los tiros a puerta (7 ocasiones claras frente a 4 de los polacos) y mantuvo un control férreo del balón con un 60 % de posesión.

Probierz (Poland coach): “Robert Lewandowski has a minor injury. We hope there will be no problems.” pic.twitter.com/M7Qz2kWEnW

