Muere querido youtuber tras “desafortunado accidente”

Ben Potter, youtuber conocido en redes sociales como “Comicstorian“, con más de 3 millones de seguidores en YouTube, murió el pasado 8 de junio de 2024 en un desafortunado accidente, confirmó su esposa Nathalie en un mensaje compartido en las redes sociales de Ben Potter.

Ben creó dramas de audio de cómics en su cuenta “Comicstorian“, discutiendo regularmente los universos Marvel y DC. La esposa del youtuber fallecido compartió en el mensaje publicado a través de las redes sociales de la celebridad que él era una de las mejores y más solidarias personas que había conocido.

En el mensaje, también compartió las cualidades del youtuber como esposo, hijo, hermano y amigo; sin embargo, a lo largo del comunicado no se explicó exactamente cuál había sido el desafortunado accidente por el cual perdió la vida.

Nathalie dijo que su marido “era mi mundo”, y añadió: “Necesito tiempo para estar con amigos y familiares. Tengo tantas cosas que necesito averiguar, pero en primer lugar, necesito llorar. Te pido que respetes mi privacidad, así como la de todos los demás. Ahora mismo mi prioridad es preservar todo lo que él ha construido y no tengo ningún plan más allá de eso”.

Two days ago, on June 8th, my husband, Ben Potter, passed away in an unfortunate accident.

To many of you, he was Comicstorian, voicing stories from across multiple different mediums. To his loved ones, he was one of the best and most supportive individuals anyone could ask for.…

— Comicstorian/Mangastorian (@Comicstorian) June 10, 2024