Mujica asegura sentirse “mucho mejor” con tratamiento contra el cáncer

El expresidente de Uruguay, José Mujica, aseguró que se siente “mucho mejor” y “aliviado” con el tratamiento contra el cáncer de esófago al que se somete, tras ser diagnosticado con la enfermedad en abril pasado.

“Me faltan seis funciones (de radioterapia), son 32. Estoy mejor, mucho mejor, pero vamos a ver el resultado. Los médicos están muy conformes, estoy comiendo mejor”, dijo a la prensa durante la presentación del libro ‘José Mujica, otros mundos posibles‘ en el que participan distintos escritores uruguayos.

En ese sentido, afirmó que previo a la detección de la enfermedad estuvo “bastante asustado” e insistió en que ahora se encuentra “más aliviado”.

“Me recuperé, había caído mucho. Curiosamente, desgracia con suerte (…). Yo tengo varios balazos encima y a consecuencia de uno perdí medio pulmón y después mi corazón agarró más para la izquierda, porque tiene más espacio y eso me favorece ahora”, sentenció el exmandatario.

Diagnóstico de cáncer de esófago

El pasado 29 de abril, Mujica anunció en una rueda de prensa que tiene un tumor en el esófago. “Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al (centro hospitalario) Casmu a hacerme un chequeo en el cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años”, dijo entonces el expresidente, de 88 años.

En mi vida, más de una vez anduvo la parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando. Esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre — Pepe Mujica (Homenaje) (@pepemujicacom) April 29, 2024

Agregó que esta le afectó, entre otras cosas, los riñones, lo que crea “obvias dificultades” para técnicas de quimioterapia o de cirugías. Asimismo, dijo que mientras pueda seguirá militando junto a sus compañeros, fiel a su manera de pensar, y entretenido con sus verduras y sus gallinas.

Finalmente, agregó que la única libertad que existe está en la cabeza y se llama “voluntad”. “Si no la utilizamos no somos libres. Y esto hay que entenderlo. Este desafío lo tienen las nuevas generaciones. Y la vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces. Por lo demás, estoy agradecido y, al fin y al cabo, que me quiten lo bailado”, concluyó.

*Con información de EFE