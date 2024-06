A través de una canción, Halsey revela que tiene cáncer

Aunque Halsey se ha mantenido bastante activa en sus redes sociales, por dentro estaba lidiando con delicados problemas de salud y que hasta ahora decidió darlos a conocer.

Con el lanzamiento de su nuevo tema titulado “The End”, la cantante reveló que lleva un tiempo lidiando con dos enfermedades en privado: se trata de leucemia y lupus.

A través de un video que publicó en sus redes sociales, muestra el proceso que está llevando para combatir estos graves padecimientos y, sin decirlo de manera directa, arrobó las cuentas de Lupus Research Alliance y Leukemia & Lymphoma Society.

“Para resumir, tengo suerte de estar vivo. Una historia corta larga, escribí un álbum. ‘it begins with The End. out now. @lupusresearchalliance @llsusa”, escribió.