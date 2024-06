Rodolfo “Fofo Márquez” fue vinculado a proceso por feminicidio

Rodolfo Fofo Márquez fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, así lo dio a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Las autoridades del Edomex tomaron esta decisión tras revisar y analizar todas las pruebas que existen en contra del influencer mexicano por los hechos ocurridos en febrero de este 2024 en contra de una mujer identificada como Edith ‘N’.

El creador de contenido agredió a la mujer en un estacionamiento de Naucalpan tras un incidente vehicular.

Asimismo, se dio a conocer que permanecerá en prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario y Reinserción Social de Tlalnepantla, también conocido como el penal de Barrientos.

La defensa de Fofo Márquez solicitó un lapso de tiempo extra para buscar reclasificar el delito que se le imputa a su cliente, pues si es juzgado por tentativa de feminicidio y es encontrado como culpable, podría alcanzar una pena de hasta 40 años en prisión.

Fue detenido a principios de abril tras agredir a una mujer en un estacionamiento de Naucalpan, Estado de México. Aunque los hechos ocurrieron en febrero de este mismo, no trascendieron hasta el arresto.

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen. Llevo tres días aislado”, declaró en la primer audiencia del caso.