Mbappé no termina el partido de Francia tras fuerte golpe

La selección de Francia debutó este lunes en la Eurocopa Alemania 2024 con un triunfo, por la mínima diferencia, ante Austria en actividad inaugural del grupo D, pero que dejó serias consecuencias para Kylian Mbappé, el nuevo jugador del Real Madrid, quien recibió un fuerte golpe que le produjo una hemorragia nasal, por lo que debió abandonar el terreno de juego en la parte final de dicho compromiso.

Se jugaba el minuto 86 y Francia se disponía a celebrar el primer triunfo de la EURO 2024. Pero hubo una jugada dividida entre Kylian Mbappé y Kevin Danso donde el francés se llevó la peor parte al impactar su rostro con el hombro del austriaco, lo que le produjo un golpe fuerte en la zona de la nariz.

La sangre emanaba de la nariz de Kylian Mbappé ante la preocupación de su cuerpo técnico, por lo que la asistencia llegó de inmediato y trató de detener la hemorragia, la cual no cedía. Tras varios minutos, el jugador logró recuperarse, pero no al 100, y en su intento de seguir en el duelo, ingresó al terreno de juego sin autorización del árbitro, por lo que se ganó una amonestación al 88.

Pero al 90+1, el técnico Didier Deschamps decidió retirarlo de terreno de juego. En ese momento ingresaron Wesley Fofana y Olivier Giroud por Griezmann y Kylian Mbappé, respectivamente.

En el partido, el compañero de Kylian Mbappé, Antonie Griezmann también salió herido del terreno de juego tras impactar con su rostro una valla publicitaria que rodeaba el terreno de juego cuando se jugaban el minuto 46.

Tal era el sangrado en la zona de la frente para Griezmann, que fue necesario vendarlo para que continuara en el partido.

📸 – Griezmann smashes against the commercial board with his head. That must hurt. pic.twitter.com/9RCFTQ9PEU

