Astrónomos ven, por primera vez, el despertar de un agujero negro masivo en tiempo real

Un equipo de astrónomos están presenciando cambios nunca antes vistos en una galaxia, probablemente el resultado del repentino despertar del agujero negro masivo que hay en su núcleo, según un estudio publicado este martes en la revista Astronomy &Astrophysics y realizado con el telescopio de largo alcance (VLT), del Observatorio Austral Europeo (ESO).

A finales de 2019, la galaxia SDSS1335+0728, que antes no tenía nada de especial, de repente comenzó a brillar más que nunca.

“Imagina que has estado observando una galaxia distante durante años y siempre parece tranquila e inactiva y de repente su núcleo comienza a mostrar drásticos cambios en el brillo de una forma totalmente diferente a lo que se había observado antes“, declara Paula Sánchez Sáez, astrónoma del ESO en Alemania y autora principal del estudio.

Para entender el motivo, el equipo ha utilizado datos de archivos y nuevas observaciones de varios observatorios espaciales y terrestres para estudiar cómo ha variado el brillo de la galaxia.

Al comparar los datos tomados antes y después de diciembre de 2019 descubrieron que SDSS1335+0728 ahora irradia mucha más luz en longitudes de onda ultravioleta, óptica e infrarroja. La galaxia también comenzó a emitir rayos X en febrero de 2024.

“La opción más tangible para explicar este fenómeno es que estamos viendo cómo el núcleo de la galaxia está empezando a mostrar actividad“, declara la coautora Lorena Hernández García, del Instituto Milenio de Astrofísica (MAS) y de la Universidad de Valparaíso, en Chile.

Por este aumento de brillo impactante, el corredor chileno de Aprendizaje Automático para la Clasificación Rápida de Eventos (ALeRCE) clasificó a SDSS1335+0728 como un “núcleo galáctico activo” (AGN, por sus siglas en inglés), que es una región compacta y brillante alimentada por un agujero negro masivo.

