Ian McKellen “Magneto” es hospitalizado de emergencia ¿cuál es la razón?

Ian McKellen es hospitalizado de emergencia, el famoso tuvo que ser trasladado a un hospital aledaño luego de caerse del escenario durante una presentación de Player Kings en el teatro Noël Coward, en Londres, Inglaterra.

De acuerdo con medios internacionales y testigos presenciales, el actor británico se encontraba realizando una escena de pelea cuando perdió el equilibrio y cayó de la tarima.

Agregan que McKellen estaba consciente dado que se le escuchó pedir ayuda tras caer. No obstante, el espectáculo tuvo que ser cancelado y el público fue evacuado.

“El incidente fue muy impactante. Realmente espero que se recupere, por lo que vi, estaba consciente porque estaba pidiendo ayuda”, reveló uno de los espectadores para medios internacionales.

Player Kings es una versión de ‘Enrique IV: Partes 1 y 2′ de William Shakespeare. La obra, adaptada por el galardonado escritor y director Robert Icke, comenzó con su emisión de doce semanas el pasado mes de abril. McKellen es el encargado de interpretar a John Falstaff.

McKellen cuenta con una vasta experiencia en la industria de la actuación. Sus créditos en obras de Shakespeare van desde papeles como Ricardo II, Coriolano, Yago y Ricardo III hasta el El Rey Lear y Macbeth.

En cine ha sido parte de grandes papeles como en la trilogía de ‘The Lord of the Rings’ y ‘X-men’; además de cintas como ‘Beauty and the Beast’, ‘Mr. Holmes’ y ‘The Hobbit’.

