La Premier League arrancará con un Chelsea vs. Manchester City

La Premier League, una de las ligas de fútbol más prestigiosas del mundo, promete una nueva temporada llena de emociones y enfrentamientos de alto nivel. La temporada 2024-2025 dará inicio el fin de semana del 16 de agosto, y los aficionados ya están contando los días para ver a sus equipos favoritos en acción.

El primer fin de semana de la Premier League promete ser electrizante, con varios partidos destacados que seguramente captarán la atención de los seguidores. El partido más llamativo de la primera fecha será un enfrentamiento entre el Chelsea y el Manchester City, dos de los equipos más fuertes de la liga, que se medirán en Stamford Bridge. Este duelo promete ser un espectáculo de alto voltaje, con ambos equipos buscando establecer un buen comienzo en la competición.

La jornada inaugural comenzará oficialmente el viernes 16 de agosto con un partido entre el Manchester United y el Fulham, que se jugará a las 20:00 horas (hora del Reino Unido). Este encuentro en Old Trafford será el primer test para el equipo dirigido por Erik ten Hag, que espera comenzar la temporada con una victoria frente a su afición.

El recién ascendido Ipswich Town también tendrá un inicio difícil, ya que recibirá en casa al Liverpool. El Leicester City, otro equipo que busca consolidarse en la parte alta de la tabla, se enfrentará al Tottenham Hotspur en un partido que podría ser crucial para las aspiraciones europeas de ambos clubes.

Además del emocionante Chelsea-Manchester City, otros partidos del primer fin de semana que destacan incluyen el enfrentamiento entre el West Ham United de Julen Lopetegui y el Aston Villa de Unai Emery. Ambos entrenadores españoles se conocen bien y se espera un duelo táctico interesante.

El Arsenal, dirigido por Mikel Arteta, comenzará su campaña en el Emirates Stadium frente al Wolverhampton Wanderers. Por su parte, el Bournemouth, ahora bajo la dirección de Andoni Iraola, viajará para jugar contra el Nottingham Forest, un equipo que busca mejorar su rendimiento tras una temporada anterior irregular.

We’ll see @ChelseaFC and @ManCity meet in the opening weekend of the 2024/25 season!

Any excuse to look back at their 4-4 thriller at Stamford Bridge last season 🍿 pic.twitter.com/pYZj6EShKc

— Premier League (@premierleague) June 18, 2024