Filtran foto del arresto de Justin Timberlake por conducir en estado de ebriedad

A través de un reporte policial se brindaron detalles sobre el arresto de Justin Timberlake, quien fue detenido en la madrugada del martes 18 de junio por las autoridades de Sag Harbor.

Los documentos a los que People accedió, describen la discusión que tuvo el cantante luego de que los oficiales le pidieron someterse a una prueba para descartar la presencia de alcohol en la sangre.

El informe indica que él no solo se habría saltado una señal de alto, sino además tuvo problemas para mantener su carril. Por es, los agentes comenzaron la intervención y solicitaron detener el vehículo.

Al acercarse a Timberlake, el agente notó varios signos de intoxicación en el famoso de 43 años.

Además, “mostró inestabilidad al caminar y falló todas las pruebas estandarizadas de sobriedad en el lugar”, detalla el informe.

Según el documento, el intérprete de Mirrors le habría dicho a los oficiales que “bebió solo un martini” y que “seguía a uno de sus amigos a casa”.

El arresto se efectuó a las 12:37 a.m. y Justin Timberlake fue trasladado a la comisaría de policía de Sag Harbor para ser procesado. Se le solicitó que realizara otro test para medir su nivel de alcohol en la sangre.

“No, no voy a hacer una prueba química. Me niego. Me niego”, refutó el artista.