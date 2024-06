Harold Cummings, jugador de Xelajú, declina el llamado de Panamá para la Copa América

En una reciente conferencia de prensa con su club Xelajú MC, Harold Cummings, defensor panameño, comunicó que decidió rechazar la convocatoria de la Selección de Panamá para disputar la Copa América 2024.

“Ningún jugador quiere decirle ‘no’ a su selección,” comenzó diciendo Cummings. Con estas palabras, dejó claro que su negativa no era una decisión fácil ni tomada a la ligera. Para cualquier futbolista, representar a su país en un torneo de la magnitud de la Copa América es un honor inmenso, y Cummings no es la excepción.

🇵🇦 FELICIDADES CUMMINGS

Nuestro defensor Harold Cummings ha sido convocado a la Selección Nacional de Panamá para disputar la Copa América 2024. Le deseamos muchos éxitos en esta cita internacional. #XelajúMC 🇵🇦❤️💙🐑⚽️👏 pic.twitter.com/pWLq1hlIvS — Club Xelaju MC (@Xelaju_Oficial) June 18, 2024

Harold Cummings explica sus motivos

El defensor, que ha tenido una destacada carrera en equipos como el Árabe Unido y ahora empezaba pretemporada con Xelajú MC, explicó que siempre ha deseado y continúa deseando representar a Panamá. “Para cualquier futbolista, el amor más grande es representar a su país y hacerlo de una manera digna,” afirmó Cummings, subrayando su compromiso y patriotismo.

Sin embargo, el jugador de 31 años fue claro al señalar que, en este momento, no se siente al nivel necesario para competir en un torneo de tan alta exigencia como la Copa América. “Yo hablé con el entrenador, me comuniqué con él ayer y le dije mi punto de vista: no voy a ir a la Copa América porque no estoy al nivel de la Copa América. Para representar a mi país, tenemos que ser conscientes conmigo mismo, con el entrenador que me está dando la confianza para llevarme a esa clase de torneo, pero también tengo que ser consciente con mi camiseta, con mis compañeros y con un país que merece tener a los mejores jugadores en el momento en la Selección.”

“En este momento no estoy apto para representar a mi país como yo quiero representarlo, que es al 100%,” añadió Cummings, que le deseó todo lo mejor a la selección canalera para la Copa América, que arranca este jueves con el Argentina vs. Canadá.