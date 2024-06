¿Fan de su relación? Karol G envía conmovedor mensaje a Feid

Feid se presentó en la inauguración de la Copa América. Aunque el artista colombiano se presentó con toda la actitud muchos cibernautas mostraron su molestia debido a que solo interpretó una canción y la transmisión fue interrumpida.

El hecho generó memes en las redes sociales pero también muchos fans comentaron que no era culpa del artista.

¿Feid se molestó?

Muchos cibernautas comentaron que el artista pudo notarse molesto en redes sociales al no publicar nada de la inauguración de la Copa América y únicamente compartir las publicaciones donde lo etiquetaron.

Sin embargo, el intérprete decidió compartir un video donde Karol G envía un emotivo mensaje para él. En el mismo se observa a la famosa colombiana quien responde a la pregunta “Si se pudiera ¿qué persona llevarías contigo en tu bolsa?”.

Karol G comentó: “Si se pudiera me encantaría llevar siempre a mi novio. Lo llevaría a todas partes ¡Qué rico! Me encanta”. Feid compartió el video con humor dando a entender que él estaba dentro de la bolsa.

Muchos seguidores empezaron a reaccionar con humor y esperan que Angela Aguilar no comente “Fan de su relación”.

“Espero que Angela Panini no comenta fan de su relación”, “Por favor ya no digan de su amor porque habrá alguien que la destruya”, “Realmente amo su relación pero espero que no terminen nunca”, “Que nadie se interponga en este noviazgo tan bonito”, fueron algunas reacciones.

