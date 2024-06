México cuenta más de 100 muertos por recientes olas de calor

Al menos 125 personas han fallecido en varias regiones de México, desde finales de mayo, por culpa de las intensas olas de calor que sufre ese país, según un estudio divulgado este jueves por el grupo de colaboración académica World Weather Attribution (WWA, por sus siglas en inglés).

El informe de WWA, elaborado por científicos de México, EE. UU., Panamá, Reino Unido y los Países Bajos, afirma que “el cambio climático inducido por el hombre multiplicó por 35” la probabilidad de que se produzcan episodios de calor extremo como los que se han vivido estos días en Norte y Centroamérica.

El análisis de las temperaturas máximas diurnas y nocturnas entre mayo y junio en varios países como México, Guatemala, Honduras y el suroeste de EE. UU., concluye que en las fechas estudiadas se batieron récords de calor, alcanzando más de 45 grados durante días consecutivos en algunas regiones.

El calor extremo en el norte y centro de América ha tenido “graves consecuencias“: entre ellas, más de 125 muertes relacionadas con el calor sólo en México, además de miles de casos de insolacióny cortes de electricidad.

Según WWA, es probable que no se conozca, al menos a corto plazo, el número total de fallecidos relacionados con las altas temperaturas, ya que “por lo general solo se confirman y notifican meses después del suceso“.

