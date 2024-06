Tormenta tropical Alberto se mueve sobre el noreste de México

La tormenta tropical Alberto, la primera en el océano Atlántico en lo que va de 2024, se mueve ya sobre el noreste de México este jueves con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, según ha informado el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE. UU.

La agencia, con sede en Miami, no precisó, de momento, el lugar donde ha tocado tierra la tormenta tropical Alberto, limitándose a decir que esta “avanza tierra adentro sobre México” y “continúa causando fuertes lluvias e inundaciones”, tras formarse el miércoles en el Golfo de México.

El sistema se encontraba a 45 kilómetros al oeste de Tampico y a unos 410 kilómetros al sur de Brownsville, en el estado estadounidense de Texas. Según los meteorólogos es probable que la tormenta se disipe sobre México más tarde hoy o durante la noche.

4am CDT 20 June — Latest Key Messages for Tropical Storm #Alberto.

Coastal flooding threat remains for Texas, with flooding & tropical storm conditions to also continue in northeastern Mexico through the morning as Alberto moves inland.

