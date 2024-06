Serbia amenaza con irse de la Eurocopa 2024

Jovan Surbatovic, secretario general de la Asociación Serbia de Fútbol, amenazó este jueves con la retirada de su selección de la Eurocopa por los cánticos que se escucharon desde un sector de los aficionados del duelo que enfrentó a Croacia y a Albania y en los que coreaban “matar al serbio”.

En declaraciones a la RTS, la emisora estatal serbia, Surbatovic pidió a la UEFA que se adopte una sanción “severa” contra las federaciones de las selecciones croata y albanesa o, en caso contrario, Serbia procederá a tomar medidas.

“Lo ocurrido es escandaloso y pediremos sanciones a la UEFA, aunque eso signifique no continuar en la competición. Exigiremos a la UEFA que sancione a las federaciones de ambas selecciones. Si la UEFA no las castiga, pensaremos cómo procederemos”, dijo Surbatovic.

Serbia ya fue multada por la UEFA con 12.550 libras después de que sus aficionados lanzaran objetos durante el partido ante Inglaterra. Y, como Albania, también recibió una sanción porque aficionados de ambos países mostraron pancartas de mapas nacionalistas.

“Nos sancionaron por casos aislados y nuestros aficionados se comportaron mucho mejor que los demás. Un aficionado fue castigado por insultos racistas y no queremos que se atribuya a los demás. Los erbios somos caballeros y tenemos el corazón abierto, así que pido a los aficionados que sigan siendo caballeros”, culminó.

BREAKING: Serbia demand UEFA to punish Croatia and Albania for hateful chanting during their Euro 2024 clash yesterday, and could consider withdrawing from the tournament if they are not punished 🚨 pic.twitter.com/aBnMgEc8wp

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 20, 2024