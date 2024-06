Copa América: Arturo Vidal se burla de Perú antes del partido con Chile

Arturo Vidal se burló de Perú antes del partido con Chile en la Copa América 2024. Sus comentarios han hecho que muchos peruanos lo critiquen y recuerden su pasado.

Perú y Chile protagonizarán una nueva edición del ‘clásico del Pacífico’ válido por la primera fecha del Grupo A de la Copa América 2024.

A pesar de que no fue convocado para la fiesta deportiva, Arturo Vidal volvió a causar polémica, ya que al ser consultado por Ricardo Gareca, aseguró no conocerlo. Además agregó que Gareca si debería recordarlo a él, por los goles que le marcó durante su etapa en la ‘bicolor’, entre 2015 y 2022.

“No puedo decir nada, no lo conozco. Él sabe quien es Vidal, los peruanos saben cuantos goles les metí en los 8 años que estuvo él”, declaró el futbolista.

Posterior a ello, el ‘Rey Arturo’ dejó de lado el tono desafiante y manifestó su deseo por retornar a la selección chilena, y así poder tener la oportunidad de trabajar con el ‘Tigre’.

“Voy a conocer su forma de trabajar cuando lo conozca, cuando me llame, si Dios quiere que vuelva a la selección. Hablar de alguien con quien no he trabajado nunca es difícil. Pero se ve que es un gran DT, por algo le ha ido tan bien en los equipos en los que ha estado”, añadió.

Además dejó en claro su deseo de haber estado ahí y elogió a la selección peruana.

“Se ve más fácil. Uno está afuera y puede hacer de todo. Hacer el goles de cabeza, tirar al centro y cabecearlo. Así que esa es la tranquilidad que tengo. Pero nada, apoyando. Ojalá que se saquen los primeros tres puntos. Va a ser un partido difícil porque contra Perú en las Copas Américas siempre son muy difíciles, pero hay un gran equipo. Están con confianza, ojalá lo aprovechen y empezar bien con el pie derecho”, agregó.

En toda su carrera, Arturo Vidal le marcó cuatro goles a Perú, siendo todos durante la etapa de Ricardo Gareca en el banquillo ‘bicolor’.

Aunque de último de la conferencia el futbolista elogio el trabajo de la Selección de Perú, muchos calificaron sus primeras palabras como burla el decir que él había metido tantos goles.

