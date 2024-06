Jóvenes promesas de la Copa América USA 2024

Endrick, Kendry Páez, Valentín Carboni… La Copa América de Estados Unidos, que comenzó este jueves, será el escaparate de un nutrido grupo de jóvenes promesas que aspiran a dominar el futbol mundial en el futuro.

Estas son cinco de las perlas llamadas a exhibir todo su potencial en el torneo de selecciones más antiguo del planeta:

El delantero de 17 años se ha convertido en la mayor sensación del futbol brasileño desde la irrupción de Neymar. En julio se incorporará al Real Madrid tras una ascensión meteórica en el Palmeiras.

Llegó con 10 años al conjunto paulista. En las categorías inferiores marcó 161 goles en 188 partidos. Subió al primer equipo con 16 años y en dos temporadas ha ganado dos Ligas (2022 y 2023) y ha sido fundamental en la última.

En la selección absoluta ha caído de pie y no son pocos los que piden que sea el 9 titular.

