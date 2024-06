Nuevo tiroteo en EE. UU: Dos muertos y ocho heridos en tienda de comestibles

Un tiroteo en una tienda Mad Butcher, en Fordyce, una ciudad del condado Dallas, en el sur del estado de Arkansas, dejó dos personas muertas y otras ocho heridas, informaron autoridades este viernes.

En el tiroteo, que se produjo a eso de las 11:30 horas (locales) en la tienda de comestibles, el presunto agresor resultó gravemente herido después de recibir un disparo de la Policía, según indicaron medios locales. Entre los heridos también se encuentra un agente, aunque este no presenta heridas que pongan en peligro su vida. En total, nueve personas recibieron disparos.

La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, se pronunció tras el ataque calificando de “trágico” el incidente. “He sido informada sobre el trágico tiroteo en Fordyce y estoy en contacto constante con la Policía Estatal en el lugar. Agradezco a las fuerzas del orden y a los socorristas por su acción rápida y heroica para salvar vidas. Mis oraciones están con las víctimas y todos los afectados por este horrible incidente”, escribió la funcionaria en un mensaje publicado en sus redes sociales.

I have been briefed on the tragic shooting in Fordyce, and I’m in constant contact with State Police at the scene. I am thankful to law enforcement and first responders for their quick and heroic action to save lives. My prayers are with the victims and all those impacted by this…

— Sarah Huckabee Sanders (@SarahHuckabee) June 21, 2024