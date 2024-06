Diego Casas se muestra ilusionado por su fichaje con Comunicaciones

Hace varias semanas, Comunicaciones anunció el fichaje de Diego Casas, un delantero uruguayo que se une al club procedente de Cobán Imperial, equipo con el que recientemente se coronó campeón en el Torneo Clausura 2024. Este movimiento ha generado grandes expectativas entre los aficionados y la directiva del club, quienes ven en Casas una pieza clave para alcanzar sus ambiciosas metas tanto a nivel nacional como internacional.

Tras su primera semana de trabajo con el equipo, Diego Casas compartió sus impresiones con el departamento de prensa del club. El delantero uruguayo expresó su satisfacción por la decisión de unirse a Comunicaciones, destacando la importancia de esta nueva etapa en su carrera. “Mi experiencia jugando en Guatemala ha sido linda, diferente a lo que se piensa y se ve en Uruguay. La verdad es que ha sido un paso importante. Hoy estoy en una situación muy buena, vistiendo la camisola de los cremas, un equipo importante, muy grande. Estoy feliz de estar aquí, toca estar a la altura de esta gran responsabilidad”, declaró Casas.

🎥 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗯𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗮 🎙️ Dale clic y ve la entrevista de nuestro nuevo jugador Diego Casas.#VamosCremas pic.twitter.com/6n3yzQipmr — Comunicaciones FC (@CremasOficial) June 23, 2024

Casas apunta a lo más alto con Comunicaciones

Uno de los aspectos que Casas destacó en su entrevista fue la cálida recepción que ha recibido tanto de sus nuevos compañeros como del cuerpo técnico. “Con los compañeros y cuerpo técnico todo muy bien, agradecido con ellos por la forma en que me han recibido. Me he sentido muy bien, a veces es difícil llegar a un nuevo grupo, pero la verdad es que ellos han hecho que me sienta cómodo, tanto yo como los otros compañeros nuevos que llegaron”, comentó el delantero.

Diego Casas no ocultó sus ambiciones personales y colectivas para la temporada. “Quiero salir goleador del torneo, también quiero sobresalir en la competencia internacional, que es importante para nosotros. Como equipo tenemos metas altas y eso es un trabajo del día a día. Todo se siente alegre y con buena energía, apuntamos a lo más alto tanto a nivel nacional como internacional”, manifestó.

Uno de los retos más significativos para Comunicaciones en esta temporada será la Copa Centroamericana. Casas enfatizó la importancia de esta competición y la determinación del equipo para afrontarla con seriedad. “La Copa (Centroamericana) es muy importante para nosotros, tenemos que tomarlo de esa manera, con responsabilidad. Estamos en ese camino y con la ilusión de hacer un gran torneo y traerla para casa”, señaló el delantero uruguayo.

Finalmente, Diego Casas tuvo palabras de gratitud para la afición de Comunicaciones, cuyo apoyo ha sido fundamental en su adaptación al club. “A la afición crema quiero agradecerle las buenas energías y palabras hacia mí, agradecido con el apoyo. De este lado van a tener un jugador comprometido con todo lo que conlleva el club, no solo en la parte del juego, sino con todo lo demás. Seré lo más profesional posible”, afirmó.