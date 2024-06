Camila Cabello envía un mensaje a Cristiano Ronaldo en la Eurocopa

La famosa cantante Camila Cabello sorprendió a sus fans y a los seguidores del futbol al felicitar públicamente a Cristiano Ronaldo y a la selección de Portugal por su reciente triunfo en la Eurocopa 2024. Durante su concierto en el festival Rock in Rio Lisboa, la artista expresó su entusiasmo: “¡Felicitaciones Portugal! ¡Vamos Cristiano Ronaldo!”

Cabello fue una de las figuras más destacadas del cartel de Rock in Rio, celebrando su 20 aniversario. Su show estuvo caracterizado por una escenografía única que recreaba un parque infantil, presentando nuevas canciones de su próximo disco y compartiendo anécdotas en directo.

Camila Cabello vuelve con fuerza a la escena musical. Primero lo hace con las pinceladas de su próximo álbum, “C XOXO”, y este fin de semana lo hizo pisando el escenario del Rock in Rio en Lisboa. Se trató de una de las grandes confirmaciones del festival en su 20 aniversario. Desde el escenario principal, la cubana mostró por primera vez la temática que tendrá su próximo disco.

Sobre el escenario, Cabello creó todo un parque infantil con columpios y una pista de skate. Entre canción y canción, la cantante se movía por todo el escenario montada en bicicleta. En medio de este ambiente que evocaba la niñez, la artista demostró sus dotes de baile y su habilidad vocal al mismo tiempo, equilibrando coreografías sensuales con la nostalgia de la infancia y adolescencia.

only camila cabello would stop the concert to let the crowd know exactly what her mom is telling her in her in-ear piece 😭😭 they could never make me hate you camila

