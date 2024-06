Christian Nodal comparte romántico video con Ángela Aguilar en París

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen disfrutando de su viaje a París, y aunque al inicio cada quien hacía sus publicaciones, finalmente se animaron a publicar imágenes juntos.

La primera en hacerlo fue la cantante mexicana, quien en los últimos días subió una foto donde se ven los outfits combinados de la pareja y en otro video se ve que van en el mismo vehículo.

Ahora él provocó un gran revuelo en redes sociales al compartir un video a través de sus historias de Instagram.

En él, parece la feliz pareja en un estudio de grabación, se les ve a ambos tocar el piano, intercambiar miradas y al final de la grabación se abrazan y para fundirse en un beso.

Los famosos llegaron a la “Ciudad de la Luz” hace casi una semana, pues el intérprete de “Botella tras botella” fue invitado a participar en ciertos desfiles durante la Semana de la Moda en París 2024.

Ambos ajustaron sus agendas para irse de viaje a Europa ya que incluso se les vio desde el primer día, disfrutar del parque de diversiones Disneyland Paris.

Luego de días de intensos señalamientos por haber traicionado a Cazzu y supuestamente “fingir una amistad con ella”, Ángela Aguilar volvió a defender su relación con Christian Nodal.

“No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes.