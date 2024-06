Kylie Jenner deja a la vista parte de su intimidad en vestido transparente

Kylie Jenner ha de recibir decenas de invitaciones, pero sabe muy elegir a qué evento asistir, pues en cada aparición pública logra ser el centro de la atención.

La empresaria se robó todas las miradas en el Desfile de Alta Costura de Schiaparelli, realizado el lunes de la Semana de la Moda en París.

Ella deslumbró al llegar ataviada con un espectacular y ajustado vestido rosa pastel de Schiaparelli. La prenda era de tela traslúcida y tenía bordados decenas de cristales que la hicieron brillar.

Su vestido tenía un amplio escote y parecía incluir un corsé que llevó al límite su figura curvilínea. También usó una tela que cubrió su rostro, lo cual causó decenas de comentarios:

details of kylie jenners look at schiaparelli couture in paris pic.twitter.com/sf7DqOtRYQ

— m ✨ (@PRADAXBBY) June 24, 2024