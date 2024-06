La judoca guatemalteca Jacqueline Solís estará en los Juegos Olímpicos de París 2024

El deporte guatemalteco ha recibido excelentes noticias con la confirmación de la clasificación de Jacqueline Solís a los Juegos Olímpicos de París 2024. La judoca, quien recientemente aseguró su lugar en la máxima justa deportiva durante el Open Panamericano de Judo en Lima, se une a un selecto grupo de atletas que representarán a Guatemala en la próxima edición de los Juegos Olímpicos.

Jacqueline Solís ha mostrado un notable desempeño en el Open Panamericano de Judo en Lima, evento que brindaba oportunidades de clasificación para los Juegos Olímpicos. A través de sus redes sociales, el Comité Olímpico Guatemalteco compartió la emocionante noticia: “Tras cerrarse el cupo, nuestra atleta fue confirmada para representar a Guatemala en la máxima justa del deporte”.

Con la clasificación de Jacqueline Solís, Guatemala contará con la participación de 12 atletas en los Juegos Olímpicos de París 2024. A continuación, se presenta el listado completo de los deportistas guatemaltecos clasificados hasta la fecha:

Los Juegos Olímpicos de París 2024, oficialmente conocidos como los Juegos de la XXXIII Olimpiada, se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto de 2024 en París, Francia. La ciudad de París fue seleccionada oficialmente como sede el 31 de julio de 2017, después de que Los Ángeles aceptara organizar los Juegos de 2028, dejando vía libre a la capital francesa. Este evento marcará la tercera vez que París alberga los Juegos Olímpicos, habiendo sido sede previamente en 1900 y 1924.

