Esposa de Julian Assange: “Él necesita tiempo y recuperarse”

La esposa de Julian Assange, Stella Assange, brindó declaraciones este miércoles, después de que su marido fuera excarcelado y regresara a Australia. “Necesita tiempo y recuperarse” para “acostumbrarse a la libertad”, dijo Stella, añadiendo que el fundador de WikiLeaks requiere “espacio y privacidad” antes de que decida “hablar de nuevo”.

“Julian quería estar aquí hoy, pero me ha pedido que lo haga… Tienen que entender por lo que ha pasado. Necesita tiempo, necesita recuperarse y esto es un proceso”, afirmó en una rueda de prensa en un hotel de Camberra, en la que indicó que su esposo necesita “volver a acostumbrarse a la libertad”.

“Les pido, por favor, que nos den el espacio y la privacidad para encontrar nuestro lugar y que nuestra familia pueda ser una familia antes de que pueda hablar de nuevo cuando él elija”, señaló.

Se esperaba que Assange compareciera frente a los medios tras llegar a Camberra en un vuelo privado, después de haber formalizado el pacto para su libertad ante un tribunal de las Islas Marianas del Norte (EE. UU.), tras pasar cinco años encarcelado en el Reino Unido y otros casi siete refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.

“Continúa honrado y valiente”, subrayó Stella Assange, quien consideró que aunque su esposo “no debió pasar ni un solo día en prisión, hoy es el día para celebrar que es libre”.

Ante más de un centenar de periodistas citados en una pequeña sala de un hotel de Camberra, la esposa y exabogada de Assange subrayó que “Julian siempre defenderá los derechos humanos y a las víctimas”.

“Julian has to recover – that’s the priority.

Julian will always defend human rights. He will always defend victims. He’s always done that. And that’s just part of who he is.

He’s deeply principled. And he remains deeply principled. And unafraid.” – @Stella_Assange pic.twitter.com/bwOGCgGARb

— WikiLeaks (@wikileaks) June 26, 2024