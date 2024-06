Assange llega a las Islas Marianas para sellar acuerdo judicial con EE. UU.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, llegó a las Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense en el océano Pacífico, donde tiene previsto comparecer en un tribunal para formalizar un acuerdo con el Gobierno de EE. UU. que le permitirá volver a su Australia natal.

El avión en el que viajaba Assange, el vuelo chárter VJT199 de la compañía VistaJet, llegó a Saipán a las 06:16 horas (locales) del miércoles, la isla más grande y capital de las Islas Marianas del Norte, según el portal Flightradar, especializado en el seguimiento de rutas aéreas.

La aeronave aterrizó en Saipán tras un trayecto de seis horas desde Bangkok, donde permaneció unas ocho horas y adonde llegó para una parada técnica tras haber sido excarcelado Assange el lunes de la prisión de máxima seguridad donde estaba recluido en Reino Unido.

“Julian Assange ha llegado a territorio estadounidense en la isla de Saipán para formalizar el acuerdo de declaración de culpabilidad que nunca debería haber tenido que ocurrir. #AssangeJet“, publicó en X el perfil de WikiLeaks justo después del aterrizaje del aparato.

La cuenta de X de WikiLeaks ha estado compartiendo en directo el enlace a Flightradar para visualizar el recorrido de la aeronave de Assange, de 52 años y nacionalidad australiana.

NOW: Julian Assange has arrived on US territory at Saipan Island to formalise the plea deal that should never have had to happen. #AssangeJet pic.twitter.com/Q0Lqaaeye8

— WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024