Foden abandona la concentración de Inglaterra por “un asunto familiar urgente”

Phil Foden, la joven estrella del Manchester City y pieza clave en la selección inglesa, ha abandonado la concentración de Inglaterra en la Eurocopa 2024. La Federación de Fútbol de Inglaterra confirmó que el motivo de su salida se debe a “un asunto familiar urgente”.

Inglaterra se encuentra en una etapa crucial del torneo, preparándose para su partido de octavos de final que se disputará el domingo a las 18:00 horas en Alemania. El equipo aún está a la espera de conocer a su rival. La salida de Foden representa un revés significativo para el conjunto dirigido por Gareth Southgate.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Phil Foden has temporarily left the England camp at Euro 2024 and returned to the UK for a pressing family matter, the FA have confirmed. pic.twitter.com/ibnthvfgea

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2024