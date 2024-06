Colombia espera que Costa Rica no salga a defenderse en la Copa América

En la víspera de un crucial enfrentamiento en la Copa América, la selección de Colombia se prepara con la esperanza de que Costa Rica adopte un enfoque más ofensivo en el partido. Las declaraciones de Miguel Borja, delantero del combinado colombiano, reflejan una mezcla de respeto y preocupación ante la posibilidad de que los ticos se mantengan firmes en un planteamiento defensivo, similar al que desplegaron contra Brasil.

Miguel Borja, reconocido delantero del River Plate argentino, no ocultó sus pensamientos respecto al próximo rival. “Ojalá que Costa Rica salga a proponer, que salga a jugar”, expresó Borja a los medios desde la concentración del equipo en Phoenix. El jugador de 31 años enfatizó la importancia de un juego abierto y propositivo por parte de Costa Rica. “Costa Rica tiene grandes jugadores, ojalá que salga a jugar, que salga a proponer, que no sea como contra Brasil, nosotros estamos tranquilos”, añadió.

“Esperamos una Costa Rica que proponga un poco más”, Miguel Borja pic.twitter.com/7TbJGdK5TA — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) June 27, 2024

Colombia espera un buen partido ante Costa Rica

Borja también habló sobre la competencia interna por un puesto en el once titular, mostrando una actitud positiva y de equipo. “Somos conscientes de que hay jugadores y compañeros que vienen muy bien. Desde el lugar que me toque voy a estar con la mayor disposición para ayudar. Yo soy hincha de la selección y quiero ver a la selección bien, en el momento que me toque”, declaró.

El desempeño reciente de Colombia es motivo de orgullo para sus jugadores y aficionados. La selección se mantiene invicta en sus últimos 24 partidos, una hazaña que Borja considera significativa. “No tenemos que pensar que siempre hay que meter tres o cuatro goles, el rival también juega y te analiza; lo que está haciendo la selección está bien, vamos por buen camino”, afirmó el delantero.

Las altas temperaturas de Phoenix, que superan los 43 grados Celsius, también han sido un tema de conversación entre los jugadores. Borja comentó al respecto con buen humor: “Yo le decía a mi hermano que ni en Tierralta me sentía con tanto fogaje… pero es bonito sentir todo esto, que va a ser parte de la historia que estamos construyendo”.

El apoyo de la afición colombiana es un factor clave que los jugadores valoran enormemente. Borja hizo un llamado a los hinchas para que continúen brindando su respaldo masivo. “Eso es bonito, ¿de dónde sale tanto colombiano?”, se preguntó con entusiasmo. “Al colombiano le gusta movilizarse, apoyar; es algo muy nuestro”, concluyó.