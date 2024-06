Diputados confirman convocatoria a reunión con Arévalo

El presidente Bernardo Arévalo posiblemente buscará consensos con jefes de bloque del Congreso de la República para la eventual aprobación de un estado de Calamidad por las lluvias. Esto en medio de pronósticos de los entes especialistas con respecto a que se espera un invierno con constantes precipitaciones y, por consecuencia, incidentes que podrían afectar a la población.

Fueron los legisladores quienes difundieron información al respecto de esta convocatoria, pues de parte del Ejecutivo no se han obtenido detalles. Los parlamentarios expusieron que se trata de un acercamiento programado para las 15:00 horas de este jueves 27 de junio, en Casa Presidencial.

El parlamentario César Dávila mencionó que el tema primordial sería la posible petición de parte de las autoridades de un estado de emergencia ante la temporada lluviosa y el abordaje de posibles consensos para su aprobación.

¿Quiénes asistirán?

Hasta hoy, aproximadamente el mediodía, habían confirmado su presencia a la actividad los diputados de los bloques Bien, VOS y Valor. Mientras que la bancada Vamos analizaba su asistencia y Todos lo descartó.

El legislador Byron Rodríguez, de este último grupo parlamentario, indicó que conversó con sus compañeros y consideraron que al no transmitirse una invitación formal, pues la convocatoria se habría hecho a través de mensajes de texto y no directamente por parte de Arévalo, no estarían presentándose.

“La invitación iba dirigida a los jefes de bloque, pero en el caso de nosotros no vamos a participar. Entendemos que es algo de último momento y creo que ayer por la tarde fueron convocados los diversos sectores”, dijo.

Mientras tanto, Elmer Palencia, de Valor, manifestó que ese bloque consideró como prudente ir a escuchar qué es lo que el presidente desea plantear.

El subjefe de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), José Chic, confirmó también la asistencia. Al igual que el jefe del bloque Bien, Fidel Reyes Lee.

En el caso de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), uno de los bloques mayoritarios del Legislativo, se informó que su jefe, Inés Castillo, está fuera del país, situación por la cual no participará.

Diputado cuestionan fuente de la convocatoria

Héctor Aldana, de Vamos, compartió que como bancada llevarían a cabo una reunión para analizar el tema y determinar si podrían asistir o no. “Precisamente estamos citados para hablar de esto”, dijo.

Agregó que, según lo que se sabe, una persona a quien no conocen se comunicó para indicar que de parte del presidente Arévalo se les convocaba a una reunión por un tema de estado de Calamidad.

“Primero, creo que el mandatario debe tener un poquito de respeto hacia el Congreso, en especial hacia los diputados que somos los verdaderos representantes del pueblo. Y creo que él tenía que haber hecho formalmente una invitación a cada una de las bancadas para poder dialogar de lo que quieren hacer”, expresó Aldana.

De igual forma, el diputado de oposición criticó la modalidad que se estaría utilizando para este posible acercamiento.

“Según tengo entendido, es una reunión en el Palacio Nacional, pero nosotros no estamos de acuerdo en que se haga esto con una secretividad bastante grande. Que se haga un cabildeo abierto donde la prensa pueda estar viendo todo lo que se discute y cuál es la propuesta inicial”, puntualizó.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7