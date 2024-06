CC otorga amparo contra desfile de la diversidad sexual

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó este viernes 28 de junio un amparo provisional contra el desfile de diversidad sexual e identidad de género, pero exhortó a los promotores al respeto a la paz social y que ejerzan sus derechos de forma pacífica. Al mismo tiempo pidió el resguardo de la integridad física y emocional de los niños y el acompañamiento del procurador de los Derechos Humanos.

El referido recurso fue presentado ayer por el abogado Roberto Antonio Cano López para impedir el Desfile de la Diversidad Sexual e Identidad de Género 2024, programado para este sábado 29 de junio.

La acción planteaba que se actuó ante los anuncios de la Comunidad LGBTIQA+ de realizar un desfile con dirección a la zona 1 de la capital, frente a la mirada de niños, niñas y adolescentes en etapa desarrollo. Las autoridades cuestionadas son el presidente, Bernardo Arévalo; y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

“Dicho desfile contiene escenas inmorales, sexuales, depravadas, contrarias al desarrollo moral e integral de la niñez induciendo a la hipersexualidad infantil, con temas de hominización temprana”, indica el documento presentado por el abogado ante la alta corte.

#AHORA Tras amparo resuelto por magistrados de la CC sobre el desfile de de diversidad sexual, el abogado Roberto Antonio López Cano, quien se hace acompañar de amigos y algunos pastores en el Parque Concordia, se pronuncia. “Se resolvió a favor. Hay una restricción para que los… pic.twitter.com/n85SToVLTa — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) June 28, 2024

Se pronuncian contra desfile de la diversidad

El abogado Cano López se pronunció con respecto a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que reitera que durante el desarrollo del desfile se vele por el interés superior del niño y de no exponerlos a informaciones, expresiones y material incompatible con su estado de niñez.

El profesional del derecho se presentó junto con amigos y algunos pastores al parque Concordia, en la Ciudad de Guatemala, para realizar un plantón. Los presentes portaban mantas donde se podían leer mensajes como: “Que no se corrompa la mente y el corazón de nuestros niños”.

“Hoy nos íbamos a reunir para realizar una caminata dirigida a la CC, no para vulnerar la independencia judicial de nuestros magistrados, sino para hacer un llamado que el interés superior es del niño, es mundial y es respaldado por la Constitución”, explicó desde ese punto.

Agregó que el amparo que interpuso no responde a ningún colectivo, es personal. Según sus palabras, es un deber con Dios, con su integridad, con los niños el pueblo de Guatemala. “Deseamos que no san vulnerados sus derechos, porque los niños no tienen capacidad de decidir que sean mutilados, les corten sus órganos y les inyecten hormonas”, puntualizó.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas 89.7