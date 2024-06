En Dinamarca estallan contra el VAR tras la eliminación en la Eurocopa

La eliminación de Dinamarca en los octavos de final de la Eurocopa 2024 a manos de Alemania dejó un sabor amargo no solo en los jugadores y aficionados daneses, sino especialmente en su seleccionador, Kasper Hjulmand. Tras el encuentro, Hjulmand se mostró extremadamente crítico con el arbitraje y las decisiones del VAR, las cuales, según él, favorecieron a su rival de manera decisiva.

En sus declaraciones post partido, Hjulmand no ocultó su frustración con las decisiones arbitrales que, a su juicio, fueron determinantes en el resultado final. “Debo felicitar a Alemania, pero el partido se decidió por dos decisiones del VAR. ¡Tengo la imagen en mi teléfono! Está en fuera de juego por un centímetro. No estoy en contra del VAR, pero tenemos que ser más rápidos y mejorarlo. En mi opinión, la decisión debería ser tan clara como la luna y no como hemos visto hoy”, afirmó el técnico danés.

Two big calls were decisive in Germany v Denmark – and Kasper Hjulmand didn’t agree with either of them…#GERDEN #BBCEuros #Euro2024 pic.twitter.com/s47ZkhPljZ

— Match of the Day (@BBCMOTD) June 29, 2024