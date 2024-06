George Russell gana el Gran Premio de Austria de la Formula 1

El Gran Premio de Austria de Fórmula 1 tuvo un desenlace sorprendente y lleno de emociones, marcado por la victoria del británico George Russell de Mercedes, quien sumó el segundo triunfo de su carrera en la categoría reina del automovilismo. En un giro inesperado de los acontecimientos, un choque entre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lando Norris (McLaren) por el liderato de la carrera permitió a Russell y al australiano Oscar Piastri (McLaren) aprovecharse de la situación y ocupar los dos primeros lugares del podio, mientras que el español Carlos Sainz (Ferrari) se subió al último escalón.

El actual líder del campeonato, Max Verstappen, había mostrado una dominación clara durante las primeras cincuenta vueltas del Gran Premio en el circuito del Red Bull Ring. El neerlandés parecía encaminado hacia otra victoria que consolidaría aún más su posición en la cima de la clasificación mundial. Sin embargo, los errores comenzaron a acumularse a medida que avanzaba la carrera.

A partir de la vuelta 50, una serie de fallos comenzaron a complicar el desempeño de Verstappen. Primero, una mala parada en boxes comprometió su ventaja. Luego, un bloqueo de neumáticos permitió que Lando Norris, quien había estado presionando constantemente, se acercara peligrosamente.

La situación culminó en la vuelta 63 cuando, en una frenada en la curva dos, Verstappen cometió un error crítico mientras intentaba defender su posición de un ataque decidido por parte de Norris. El resultado fue un choque que dañó severamente el monoplaza del británico, obligándolo a retirarse de la carrera. El impacto también provocó que Verstappen pinchara el neumático trasero de su Red Bull, comprometiendo su propia carrera y resultando en una penalización de diez segundos.

Con Norris fuera de la competencia y Verstappen lidiando con los daños de su monoplaza, George Russell aprovechó la oportunidad para tomar la delantera. Con una conducción precisa y sin errores, Russell cruzó la línea de meta en primer lugar, asegurando su segunda victoria en la Fórmula 1. Oscar Piastri, en una destacada actuación, logró mantener su ritmo y terminó en la segunda posición, consiguiendo su mejor resultado hasta la fecha en la categoría.

Carlos Sainz, quien había estado en una lucha constante por mantenerse entre los primeros, completó el podio en tercera posición. El español de Ferrari aprovechó los incidentes de sus rivales y gestionó de manera inteligente su carrera para sumar valiosos puntos.

