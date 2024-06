Luciano Spalletti seguirá como técnico de Italia

La reciente eliminación de Italia en los octavos de final de la Eurocopa 2024 a manos de Suiza, con un marcador de 2-0, ha generado un sinfín de críticas y debates sobre el futuro del director técnico Luciano Spalletti. Sin embargo, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele Gravina, ha expresado su firme respaldo al entrenador, destacando la importancia de mantener la estabilidad y continuidad en el proyecto deportivo de la selección.

En una rueda de prensa conjunta desde Alemania, Gabriele Gravina subrayó que, pese a la decepcionante eliminación, Spalletti cuenta con la confianza plena de la federación. “Anoche hablé con Spalletti y no tiene sentido interrumpir un proyecto que es plurianual y que sólo lleva ocho meses en marcha“, declaró Gravina. La eliminación temprana no es motivo suficiente para deshacer un plan que está diseñado para el largo plazo.

🚨🇮🇹 Italian Federation has decided to confirm Luciano Spalletti as head coach. Spalletti will stay as Italy coach at least until World Cup 2026: “My mission will be to make this squad even younger”. pic.twitter.com/q8zPn3g1Wj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2024

Spalletti no se mueve del banquillo italiano

El presidente agregó que la búsqueda de resultados inmediatos no siempre es la solución correcta. “Tenemos confianza en él, en sesenta días volveremos al campo y no tiene sentido pensar que cambiando el proyecto en dos meses aparecerá un ‘Mbappé'”, añadió, haciendo referencia a la necesidad de paciencia y desarrollo continuo.

Luciano Spalletti no ha evadido las críticas tras la eliminación. En sus declaraciones, el técnico aceptó la ferocidad de la prensa y reconoció que su desempeño no fue el esperado. “No he sido el mejor Spalletti posible. Leo a gente que me atribuye haber subido demasiado el tono”, comentó, mostrando una clara introspección sobre su liderazgo y decisiones durante el torneo.

A pesar de las críticas, Spalletti reafirmó su compromiso con la selección italiana. “Quedan muchas cosas por demostrar, mi compromiso será total. Hay que ser honesto en la historia de estos 14 partidos que llevo, de mi trayectoria. Hemos estado bien hasta cierto punto. Ayer dimos un paso atrás importante que no se puede aceptar, pero creo que sé lo que hace falta”, sentenció el técnico, señalando su determinación para corregir errores y avanzar en el proyecto.