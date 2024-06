Mbappé o De Bruyne, uno de ellos sobrevivirá al Francia-Bélgica

Mientras Francia debate su futuro en las elecciones legislativas, tan presentes durante toda la concentración del equipo en Alemania 2024, su selección encara un compromiso decisivo en Dusseldorf, enfrentado a sus dudas, a Bélgica y a Kevin de Bruyne, que mide la dimensión y el impacto de Kylian Mbappé en la Eurocopa.

Mbappé o De Bruyne. Después del partido de este lunes en Dusseldorf, sólo quedará uno en competición en Alemania 2024. Dos líderes al frente. Dos figuras en peligro. El fallo en la primera fase de ambos conjuntos, relegadas a las inesperadas segundas posiciones de sus grupos, los enfrenta de repente demasiado pronto, en los octavos de final, aún al principio de las eliminatorias, aún con mucho camino por recorrer y superar.

Los focos los apuntan. La presión también. El ataque de Francia es Mbappé por el momento en este torneo. Los dos únicos goles son suyos. El primero, con la colaboración indispensable del defensa austriaco Maximilian Wöber, en el 1-0 a Austria. El segundo, en el 1-1 a Polonia, de penalti. Dos tantos, uno en propia portería, en 49 remates ‘bleus. Uno de los dos únicos goles de Bélgica lleva la firma de de Bruyne, en el único triunfo ante Rumanía.

Un desafío para Mbappé, de nuevo enmascarado por la fractura de nariz sufrida hace justo una semana, aunque con un diseño nuevo para protegerse reduciendo lo menos posible su efecto sobre la visión, para sentirse pleno de poderes en el duelo que sostendrá con Bélgica, con las semifinales del Mundial 2018 aún en la memoria, cuando Francia la derrotó para proclamarse después campeón planetaria. Aún está latente la revancha.

😤🐢 “JUGAR CON MÁSCARA ES UNA M*RDA”. 🤯 Mbappé explica que ha cambiado de máscara… ¡más de cinco veces! pic.twitter.com/Q5Wvv3iQFY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 30, 2024

Fe sobre De Bruyne

Sobre todo en Bélgica, donde Kevin de Bruyne es la fe en la clasificación. Es su mejor jugador, miembro de la estupenda generación anterior, pero también guía de la actual que ha tomado el relevo, entre las incógnitas que desprende el grupo de Domenico Tedesco, que perdió contra Eslovaquia, ganó a Rumanía y empató con Ucrania, entre los pitos de sus propios aficionados por la especulación con la que amarró finalmente el pase a octavos.

En el cuadro más complejo que se recuerda en una Eurocopa, con Alemania, España o Portugal por el mismo camino que ellos, Francia necesita mucho más para sentirse el aspirante que todo el mundo decía al principio de la competición, pero que ha perdido peso por sus propias actuaciones, más conforme con su defensa que con su admirado ataque.

En Bélgica, las sensaciones tras la fase de grupos no han sido buena. El equipo de Domenico Tedesco ha navegado rodeado de dudas y criticado por su afición, que pitó a sus jugadores tras el choque frente a Ucrania (0-0) en el que sellaron su clasificación para los octavos de final. Los ‘Diablos Rojos’ firmaron un duelo errático -no era el primero-, y su hinchada no perdonó una falta de continuidad y regularidad alarmante desde que comenzó la Eurocopa.

Esa es la realidad de Bélgica, que no ha sabido o no ha podido explotar la calidad de un grupo de jugadores que vivió en el alambre hasta el último suspiro. De hecho, un solo gol de Ucrania les habría dejado fuera de la Eurocopa y, por eso, el equipo de Domenico Tedesco, con el mal recuerdo del Mundial de Catar, del que fueron eliminados en la fase de grupos, especuló ante Ucrania en los últimos minutos para no recibir una sorpresa que habría sido un jarro de agua fría tremendo.

🆚 | Hoje, Kevin De Bruyne foi eleito o MOTM no empate da Bélgica por 0x0 contra a Ucrânia e levou a seleção ás oitavas da EURO 2024. 🏆🇧🇪 Com 4 pontos no Grupo E, os belgas se classificaram. ✅ 🩵🤍👑 | #EURo2024 pic.twitter.com/ViDHKqtoJI — Man. City Brasil • Fan Account (@Man_City_Brasil) June 26, 2024

Probables alineaciones

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Tchouameni, Kanté, Rabiot; Dembele, Mbappé, Griezmann.

Bélgica: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Onana, Tielemans, De Bruyne; Lukébakio, Lukaku y Doku.

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia).

Estadio: Düsseldorf Arena.

Hora: 10:00 horas de Guatemala.

*Información EFE