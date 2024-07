Aaron Herrera es seleccionado para el ‘Juego de las Estrellas’ de la MLS

El defensa guatemalteco Aaron Herrera ha sido seleccionado para participar en el prestigioso ‘Juego de las Estrellas’ de la Major League Soccer (MLS), donde los mejores jugadores de la liga se enfrentarán a un combinado de la Liga MX. Este evento anual destaca por reunir a las figuras más destacadas del fútbol de ambas ligas, ofreciendo un espectáculo de alto nivel para los aficionados.

La convocatoria de Aaron Herrera para el ‘Juego de las Estrellas’ es un reconocimiento a su sobresaliente desempeño en la MLS. Herrera, quien ha demostrado consistencia y habilidades defensivas excepcionales con su equipo, el DC United, se une a un selecto grupo de jugadores que representan lo mejor del fútbol en Norteamérica. Esta selección no solo resalta su talento individual, sino que también pone en alto el nombre de Guatemala en el escenario futbolístico internacional.

AARON HERRERA IS AN MLS ALL-STAR! 🤩 pic.twitter.com/KGNY9owXzr

El ‘Juego de las Estrellas’ de la MLS 2024 promete ser un espectáculo inolvidable, en parte debido a la presencia de figuras de talla mundial como Jordi Alba, Sergio Busquets, Lionel Messi y Luis Suárez. Estos jugadores, con una vasta experiencia y numerosos títulos en sus currículums, aportarán su calidad y carisma al encuentro, haciendo del evento una cita imperdible para los aficionados al fútbol.

El esperado partido se llevará a cabo el 24 de julio a las 18:00 horas en el Lower.com Field, hogar del Columbus Crew. Este moderno estadio, conocido por su vibrante atmósfera y facilidades de primer nivel, será el escenario perfecto para este choque de titanes entre la MLS y la Liga MX. La elección de Columbus como sede subraya la importancia de la ciudad en el mapa del fútbol estadounidense y garantiza una gran afluencia de público.

En los próximos días, la Liga MX anunciará la lista de jugadores que formarán parte de su combinado para el ‘Juego de las Estrellas’.

MLS drop the roster for the 2024 All-Star Game 🌟 pic.twitter.com/JxJLmxm0f7

— B/R Football (@brfootball) July 1, 2024