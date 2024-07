Candidata a Gobernadora de Tokio se quita la ropa durante discurso

En medio de la carrera por la Gobernación de Tokio, capital de Japón, una de las candidatas sorprendió a la audiencia al quitarse la ropa en pleno discurso televisivo.

Durante su discurso y sin motivo, Uchino Airi comenzó a desvestirse mientras que la interpreté de señas, que tenía atrás, quedó sin inmutarse y continuaba con su trabajo.

La joven que quedó con parte del cuerpo al descubierto, preguntó al electorado: “¿Creen que soy sexy?”, e invitó a todos a agregarla en la aplicación de mensajería LINE, donde prometió que respondería los mensajes.

Uchino Airi, a candidate in the Tokyo gubernatorial race, stripped during her official public television speech, asking viewers if they thought she was sexy. She asked them to add her as a friend on messaging app LINE and pledged to respond to everyone. pic.twitter.com/pa9IYfelUR

