Tribunal Supremo da inmunidad a Trump en el caso del asalto al Capitolio

El Tribunal Supremo de Estados Unidos concedió este lunes una inmunidad parcial al expresidente Donald Trump (2017-2021) por el caso del asalto al Capitolio, determinando que sus actos “oficiales” como mandatario están protegidos pero no los “no oficiales”.

“Un expresidente tiene derecho a inmunidad absoluta frente a un proceso penal por acciones dentro de su autoridad constitucional concluyente”, pero “no hay inmunidad para actos no oficiales”, apunta la opinión consensuada por 6 votos contra 3, los de las juezas progresistas.

Esta decisión retrasará probablemente el juicio que hay en su contra en la capital estadounidense por cargos federales de subversión electoral pendientes en su contra, ya que rechaza la decisión de un tribunal federal de apelaciones en febrero que encontró que Trump no gozaba de inmunidad por presuntos delitos que cometió mientras era todavía presidente, para revertir los resultados de las elecciones de 2020.

La decisión supone una victoria para el republicano, pues probablemente le permitirá evitar comparecer ante otra corte antes de los comicios del 5 de noviembre, donde podría enfrentarse con el actual presidente, Joe Biden.

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta segunda-feira (1°) que Donald Trump tem “imunidade limitada” no caso em que ele é acusado de tentar reverter as eleições em 2020 e incentivar a invasão do Capitólio. #CNNBrasil360 pic.twitter.com/pCRLnaobGj

