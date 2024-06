Biden reaparece tras el debate y asegura que está capacitado mientras Trump se burla de él

El presidente estadounidense, Joe Biden, tuvo este viernes su primer mitin electoral tras el debate del jueves contra el exmandatario republicano Donald Trump, en el que su actuación se vio muy cuestionada, y subrayó que está capacitado y que planea ganar las elecciones de noviembre próximo, a pesar de las burlas de su contrincante.

“Estoy en Carolina del Norte por una razón, porque tengo la intención de ganar este estado en noviembre. Si ganamos aquí ganamos las elecciones”, dijo en un momento en que empiezan a crecer las voces dentro de su propio partido sobre la necesidad de contemplar un candidato alternativo.

En ese baño de masas, en el que los seguidores interrumpieron su discurso de forma constante en favor de cuatro años más suyos en el poder, Biden intentó acallar el temor despertado en sus filas defendiendo su capacidad para el cargo.

“No me presentaría de nuevo si no creyera con todo mi corazón y mi alma que puedo hacer el trabajo. Hay demasiado en juego”, recalcó.

El mandatario demócrata, de 81 años, admitió que no camina “con tanta facilidad” como solía, que no habla de manera “tan fluida” y que no debate tan bien como en el pasado. “Pero esto es lo que sé. Sé decir la verdad. Sé hacer mi trabajo. Obviamente sé que no soy un hombre joven”.

En su opinión, en las elecciones del próximo 5 de noviembre hay una opción clara: “Donald Trump destruirá la democracia. Yo la defenderé. (…) ¿Vamos a dejar que Trump ataque de nuevo nuestra democracia? No lo creo”.

Biden aprovechó el escenario para recalcar que en su cara a cara del jueves, que tuvo lugar en el plató de la cadena CNN en Atlanta, el político republicano “batió un nuevo récord de mentiras en un solo debate”.

“Me pasé 90 minutos debatiendo con un tipo que tiene la moral de un gato callejero”, subrayó repitiendo una expresión utilizada también la víspera.

El presidente estuvo acompañado de la primera dama, Jill Biden. Con un vestido negro estampado con la palabra VOTE (vota) en blanco, ella fue la primera en defender el cuestionado desempeño del jueves de su marido.

“Ayer vieron a Joe Biden, a un presidente con integridad y personalidad, que dijo la verdad. Joe ha ayudado a curar nuestro país y nos está ayudando a todos a recuperarnos del caos de la anterior Administración”, concluyó.

Trump se burla de Biden tras el debate

Por su parte, Donald Trump lanzó este viernes un video en el que se burla de los tropiezos y despistes de Joe Biden, cuestiona su capacidad para seguir gobernando el país y refuerza su propia imagen de ganador en el primer debate.

“Cuando pienses en el Joe Biden que viste en el debate hazte una pregunta… ¿Crees que un hombre que ha sido vencido por unas escaleras, al que lo ha tirado su bicicleta, que perdió una batalla con una chaqueta y está constantemente perdido conseguirá estar cuatro años más en la Casa Blanca?”, dice el locutor de esa grabación.

Acompañado de una melodía humorística, ese video publicado en la cuenta de Trump en su red Truth Social muestra escenas como el tropiezo de Biden mientras subía las escaleras del avión presidencial en 2021 o la caída que tuvo tras intentar bajar de una bicicleta en 2022.

El video también sugiere que “un voto por Biden hoy” es en realidad un voto por la vicepresidenta, Kamala Harris, quien aparece en un fragmento riendo a carcajadas.

Trump ha utilizado su cuenta en Truth Social para publicar algunas declaraciones que se dieron la noche del jueves en el primer debate presidencial entre ambos candidatos de cara a los comicios del próximo 5 de noviembre.

Según la percepción generalizada sobre el encuentro, Biden, de 81 años, dejó entrever el peso de la edad al mostrar dificultades para comunicar a los votantes los avances que ha vivido el país en los últimos años.

Biden tiene un una desventaja de seis puntos frente a Trump en la media de encuestas en Carolina del Norte y si el debate afecta negativamente a la intención de voto por el demócrata, el margen sería un abismo en términos estadísticos.