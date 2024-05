Los mejores memes por la condena a Donald Trump

La reciente condena histórica contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una oleada de memes en internet, compartidos masivamente por usuarios en diversas plataformas de redes sociales.

El jueves, 30 de mayo de 2024, Donald Trump se convirtió en el primer exmandatario estadounidense en ser declarado culpable de delitos graves. Un jurado de Nueva York determinó que el expresidente estadounidense era culpable de 34 cargos relacionados con un plan para influir ilegalmente en las elecciones de 2016 mediante pagos para comprar el silencio de una actriz del cine para adultos que afirmó haber tenido relaciones sexuales con él. Los miembros del jurado llegaron a su decisión tras deliberar durante 9.5 horas.

El juicio no solo acaparó la atención por su naturaleza histórica, sino también por la mención de varias celebridades. Entre ellas, la esposa del expresidente, Melania Trump, el comediante Pete Davidson, la actriz Gwyneth Paltrow, e incluso la cantante Taylor Swift, quienes fueron citados en el contexto de los testimonios y evidencias presentadas durante el proceso judicial.

La condena de Trump no solo ha tenido un impacto significativo en el ámbito político y judicial, sino también en el mundo digital. Usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar, creando y compartiendo memes que rápidamente se volvieron virales. A continuación, te mostramos algunos de los memes más populares que han circulado en internet:

Melania spotted after the guilty #verdict . #TrumpTrialThursday pic.twitter.com/nvWCYwzPoi

‘Home Alone 2: Lost In New York’ star Donald Trump has been found guilty of 34 felony counts. pic.twitter.com/9PuYnLAaNb

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 30, 2024