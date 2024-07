Marc Guiu deja el Barcelona y ficha por el Chelsea

El Chelsea, club de la Premier League, ha anunciado este lunes el fichaje del delantero español Marc Guiu, delantero de 18 años del Barcelona que debutó oficialmente con el primer equipo azulgrana el pasado octubre.

Guiu, internacional sub-17 y sub-19, ha firmado por cinco temporadas con opción a una más, según informa el club londinense, que tras pagar la cláusula de seis millones de euros se hace con los servicios de uno de los delanteros más prometedores del fútbol español.

Nacido en Granollers (Barcelona) el 4 de enero de 2006, aseguró, en declaraciones distribuidas por el Chelsea, que “es una alegría inmensa” fichar por los ‘blues’. “Me costó dormir antes del viaje hasta aquí porque estaba muy emocionado. Desde que era pequeño, mi sueño era jugar en la Premier League”, dijo.

“Ahora tengo la oportunidad de venir aquí al Chelsea y trabajaré lo mejor que pueda para tener éxito en el club”, apuntó Guiu, quien la pasada temporada jugó siete encuentros oficiales con el equipo que dirigía Xavi Hernández después de debutar en un partido amistoso contra el Vissel Kobe japonés al reemplazar al polaco Robert Lewandowski.

El debut oficial le llegó en octubre, en el partido ante el Athletic. Entró al campo a los 79 minutos y tan solo uno después consiguió el tanto del triunfo por 1-0. Jugó otro dos partidos de LaLiga, otros dos de la Liga de Campeones y otros dos de la Copa del Rey. También fue importante para el primer filial azulgrana, que se quedó a un paso de lograr el ascenso a la Segunda división.

For Marc Guiu and his grandfather, a move to the @PremierLeague and a club like Chelsea was always the dream destination.

Today, the Spanish striker has signed a five-year contract with the Blues. 💙 pic.twitter.com/pqOta2mT4j

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2024