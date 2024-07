UEFA investigará a Bellingham por su celebración ante Eslovaquia

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) ha iniciado una investigación sobre el gesto realizado por Jude Bellingham después de marcar el gol del empate en el último momento contra Eslovaquia durante los octavos de final de la Eurocopa 2024. Este partido, que se llevó a cabo el pasado domingo, fue crucial para las aspiraciones de Inglaterra en el torneo, ya que el gol de Bellingham forzó la prórroga y eventualmente condujo a la victoria de su equipo.

El enfrentamiento entre Inglaterra y Eslovaquia fue intenso y lleno de emociones, con ambos equipos mostrando un alto nivel de competencia. Inglaterra, que había entrado al torneo como uno de los favoritos, se encontraba en una situación crítica al estar abajo en el marcador. Fue entonces cuando Jude Bellingham, en los minutos de descuento, anotó el gol que igualó el marcador, llevando el partido a la prórroga.

Tras anotar el gol decisivo, Bellingham celebró de una manera que algunos consideraron inapropiada. El jugador se llevó las manos a la entrepierna, un gesto que ha sido interpretado por la UEFA como una posible violación de las normas de conducta decente establecidas por el organismo. Según las reglas de la UEFA, los jugadores están obligados a mantener un comportamiento respetuoso y deportivo en todo momento, tanto dentro como fuera del campo de juego.

El jugador del Real Madrid no tardó en responder a las acusaciones, aclarando que el gesto no estaba dirigido a sus oponentes ni a los aficionados eslovacos. A través de sus redes sociales, Bellingham explicó que el gesto era una broma interna dirigida a algunos amigos cercanos que estaban presentes en el estadio. “Nada más que respeto por cómo jugó el equipo de Eslovaquia esta noche”, escribió el jugador, intentando desviar cualquier malentendido y subrayando su respeto por el equipo rival.

🥱❌- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight.🤝🏽 https://t.co/H8sETMkPoi

— Jude Bellingham (@BellinghamJude) June 30, 2024