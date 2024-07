Courteney Cox está consciente que se desfiguró por el abuso de cirugías

Courteney Cox ha reconocido no solo haberse hecho muchas inyecciones y cirugías estéticas, sino que se ha desfigurado la cara, algo que ha intentado deshacer.

La actriz, inolvidable Monica Geller de “Friends” admite que le costó darse cuenta de lo “extraña” que luce actualmente después de someterse a numerosos procedimientos.

Durante una reciente entrevista dice que ha aprendido a aceptar sus cambios con el paso del tiempo. Aunque asegura que a sus fans les es difícil adaptarse a su nuevo físico.

Prueba de ello es la infinidad de comentario que recibe, donde la critican por lucir de irreconocible y desfigurarse el rostro.

Ella que inicialmente trató de luchar contra el envejecimiento con todo tipo de tratamientos estéticos, pero finalmente se dio cuenta de que se había excedido, por lo que ahora está tratando de aceptar su envejecimiento.

“Hubo un momento en que decía: ‘Estoy cambiando. Me veo más vieja’. Y traté de perseguir esa juventud durante años”, señala.

“Y no me di cuenta de que, oh mierda, realmente tengo un aspecto muy raro con las inyecciones y las cosas que me he hecho en la cara que no haría ahora. Tenía que parar. Era una locura”, añade.

La actriz decidió no hacerlo más

Courteney Cox asegura que el momento de inflexión fue al notar que todos hablaban de su cara: “Diría que cuando te das cuenta de qué hablan tus amigos. Porque la gente hablaba de mí, yo creo.”

Asegura además que ha renunciado a esos procedimientos estéticos, pero reconoce que todavía le gusta probar productos anti edad, pues aún le importa mucho su apariencia.

“El escrutinio es intenso, pero no sé si podría ser más intenso del que yo misma me he puesto. Soy una prostituta de productos. Probaré cualquier cosa”, reconoce.

Después de su mala experiencia, ella disolvió todos los rellenos faciales y aceptarse tal cual es: “No hay duda de que estoy más conectada a la tierra, he aprendido mucho en mi vida: qué disfrutar, qué tratar de hacer más y qué dejar ir”.