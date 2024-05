¡Irreconocible! El nuevo look de Peso Pluma que tiene a las redes de cabeza

Peso Pluma está por estrenar su cuarto disco de estudio, Éxodo y el artista de corridos tumbados ya se prepara para esta nueva etapa en su trayectoria musical.

Así lo ha mostrado el cantante a través de sus redes sociales, quien en esta ocasión optó por un cambio de imagen que provocó revuelo y caos en redes sociales.

Fue en su cuenta oficial de Instagram donde lució el nuevo corte de cabello que lo hace lucir bastante diferente e invitó a sus fans a que pre-guarden su nuevo disco.

De esta manera su característico estilo mullet ya habría quedado en el pasado, ahora lleva el cabello mucho más corto de lo que acostumbra e incluso lo acomoda distinto.

Debido al revuelo que causó, también se viralizó una imagen en blanco y negro presuntamente creada con inteligencia artificial. Donde se muestra a Doble P posando tranquilamente con peinado y rostro impecables.

Hace apenas unas semanas que Peso Pluma regresó al show de Jimmy Fallon, tuvo una profunda entrevista con el presentador y también tocó por primera vez en vivo su nuevo tema, “La Durango”.

Asimismo charlaron sobre su popular corte de cabello, mullet, el cual fue adaptado por el cantante durante un viaje a Medellín, Colombia.

Este estilo, caracterizado por ser más corto en la parte delantera y largo detrás, fue sugerido por un barbero local.

“En realidad fue un error. Me estaban cortando el cabello en Medellín, Colombia: fui a grabar un video ahí cuando recién empezaba mi carrera. Me di cuenta que me lo estaban cortando de una manera equivocada, pero cuando me vi en el espejo pensé que no lucía tan mal. Lo mantuve y la gente se volvió loca”, detalló.