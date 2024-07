Michael Jackson tenía deuda de más de US$500 millones antes de morir

Tras cumplirse 15 años de su fallecimientos, ha salido a la luz que Michael Jackson enfrentaba una deuda significativa antes de su morir en 2009

El cantante perdió la vida el 25 de junio a causa de un paro cardio-respiratorio provocado por calmantes, aún después de tantos años, su nombre sigue generando noticias.

De acuerdo con documentos judiciales presentados en Los Ángeles el 21 de junio y obtenidos por la revista People, él tenía una deuda de más de 500 millones de dólares.

Este dinero se atribuye a una serie de gastos considerables relacionados con su estilo de vida, los preparativos de su gira de conciertos “This Is It”, y varios conflictos legales.

Según los documentos, tenía “más de media docena de demandas pendientes en todo el mundo” y más de 65 reclamos de acreedores fueron presentados en el patrimonio, lo que generó demandas adicionales, de las cuales varias resultaron en litigio.

“Los ejecutores y sus abogados continúan lidiando con cuestiones comerciales, impositivas y legales desafiantes”, lo que significa que el patrimonio aún debe una gran cantidad de dinero.

Michael Jackson Was Over $500 Million in Debt at Time of Death, New Court Documents Reveal pic.twitter.com/8e5LyLbclI — People (@people) June 27, 2024

Los hijos del cantante

Prince, Paris y Bigi Jackson, quienes son los beneficiarios de su patrimonio, actualmente están bloqueados de recibir fondos de su fideicomiso mientras se resuelve la deuda.

William R. Ackerman, contador público certificado, quien testificó en el juicio de la muerte de Michael Jackson en agosto de 2013, habló a detalle de las finanzas.

Ackerman afirmó que su cliente estaba muy endeudado por su estilo de vida; gastaba grandes sumas en donaciones a la caridad, regalos, viajes, arte, muebles y especialmente en joyería.

“Él gastaba mucho dinero en joyería”, añadió Ackerman en el tribunal del centro de Los Ángeles. “Estaba sin dinero”.+

John Branca y John McClain, los encargados del caso, desempeñaron un papel importante en este proceso al reestructurar las finanzas y colaborar con asesores legales para resolver reclamaciones de acreedores y litigios pendientes.