Cámara de Radiodifusión elige junta directiva y Tribunal de Honor

En el marco de la Asamblea General Ordinaria, la Cámara de Radiodifusión de Guatemala (CRG) realizó este miércoles 3 de julio la elección de su junta directiva y del Tribunal de Honor para el período 2024 – 2026. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de Radio Cultural – TGN –, ubicadas en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala.

La referida cámara está integrada por las personas individuales o jurídicas que sean propietarias de radiodifusoras comerciales, culturales y canales de televisión.

Como parte de la agenda de trabajo para esta reunión, se llevó a cabo la lectura del acta anterior, posteriormente se presentó el informe de actividades y gestiones realizadas por la junta directiva saliente. Asimismo, se procedió a la elección y toma de posesión de las nuevas autoridades.

Con el objetivo de designar a los profesionales, los miembros establecieron que se implementaría la modalidad de elección por planilla y se presentaron dos propuestas. Tras esto se desarrolló la votación correspondiente.

En total se emitieron 17 votos válidos, siendo tres para la planilla 1, que buscaba su reelección; y 14 para la planilla 2, que fue declarada como electa. De igual forma, se llevó a cabo la juramentación de los profesionales designados.

Tomando en cuenta la planilla que resultó ganadora, la junta directiva que ejercerá a partir de julio de 2024 y hasta junio de 2026 quedó integrada de la siguiente manera:

Mientras tanto, el Tribunal de Honor electo y que fue juramentado está integrado por:

El recién nombrado presidente de la Cámara de Radiodifusión de Guatemala, Eduardo Alfonso Liu, aseguró que es un honor haber sido electo. “Se trata de una labor difícil, pero con la ayuda de Dios esperamos poderla cumplir cabalmente, porque la radio siempre ha estado al servicio de toda la comunidad en Guatemala”, expresó.

En tanto, el vicepresidente, Edgar Archila, destacó que es necesario trabajar en conjunto y compartió los motivos por los cuales decidió integrarse a una planilla en esta ocasión.

“Yo, hace rato que no participaba en la junta directiva, pero acepté porque creo que es necesario. Me pidieron participar y lo hice porque cómo va a reclamar o a hablar uno después, si cuando lo invitan uno dice que no porque tiene quehacer”, dijo.