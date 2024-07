Joselu: “Esperamos retirar a Toni Kroos”

Las recientes declaraciones de Joselu Mato han generado un gran revuelo en el ámbito futbolístico, especialmente en la antesala del esperado enfrentamiento entre España y Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa 2024. El partido, que se jugará el viernes en Stuttgart, podría marcar el último encuentro en la brillante carrera de Toni Kroos, un futbolista que ha dejado una huella imborrable tanto en el Real Madrid como en la selección alemana. Joselu, quien ha compartido vestuario con Kroos en el equipo merengue, no dudó en expresar su respeto y admiración por el mediocampista alemán, aunque dejó claro que su objetivo es eliminar a Alemania y, por ende, poner fin a la carrera internacional de Kroos.

En una rueda de prensa reciente, Joselu manifestó su agradecimiento hacia Toni Kroos, subrayando los valores que el alemán representa y su influencia tanto dentro como fuera del campo. “Alemania es una grandísima selección, también muy favorita para conseguir el título. Esperemos retirar a Toni el viernes. Ha sido un placer jugar con él, refleja todo lo que es el Real Madrid, todos los valores del club”, reconoció el delantero español.

💥 Joselu: “Esperemos retirar a Kroos el viernes” pic.twitter.com/DcYRyZHNyX — MARCA (@marca) July 3, 2024

Joselu respeta la carrera de Toni Kroos

Joselu no dudó en destacar la importancia de Kroos como compañero y amigo dentro del vestuario del Real Madrid. “Ha sido un compañero, un amigo dentro del vestuario, he tenido muchos consejos suyos, he hablado mucho con él y ha sido un placer para mí. Es un jugador fundamental para la selección alemana y lo ha sido para el Real Madrid. Hay que tener mucho ojo con él el viernes”, añadió.

El enfrentamiento entre España y Alemania no solo será un duelo crucial en el contexto de la Eurocopa, sino también un momento emotivo para aquellos que han compartido cancha con Kroos. Joselu lamentó la posibilidad de ser parte del equipo que ponga fin a la carrera internacional de Kroos, pero dejó claro que su prioridad es el éxito de España. “Nosotros tenemos que creer en nosotros y no queremos dañar a ningún jugador de otra selección, menos a Toni. Le quiero, siempre creeré en él, pero pienso que el viernes es su último partido. Es una pena que tengamos que despedir nosotros a Toni así, pero ojalá el viernes ganemos y sea su último partido, por nuestro bien”, comentó.

Desde una perspectiva deportiva, Joselu destacó la importancia de Kroos en la construcción del juego de la selección alemana. “Sabemos de las condiciones de Toni y creo que es un jugador fundamental para su selección, pero no nos podemos centrar solo en él porque Alemania es muy peligrosa, sobre todo ofensivamente. La pelota pasa por él cada vez que tienen la posesión. Representa por todo el momento por el que pasa Alemania y habrá que tener un ojo especial para que no disfruten de su juego”, sentenció.