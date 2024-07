Jugadores de Argentina reaccionan al beso Scaloni-Marito

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, y algunos jugadores, entre ellos, Lionel Messi, reaccionaron al reciente beso entre el estratega campeón del mundo y Mario De Stéfano, el utilero de la “Albiceleste”.

Argentina logró el pasado jueves su boleto a las semifinales de la Copa América USA 2024 en una dramática tanda de penaltis ante Ecuador, donde la gran figura fue el portero Emiliano “Dibu” Martínez.

La euforia se apoderó de jugadores y los integrantes del cuerpo técnico. Todos estallaron en júbilo. Abrazos y besos se repartieron a lo largo y ancho de la gramilla del estadio NRG de Houston. Pero un beso fue el que llamó más la atención.

Las cámaras de televisión captaron el momento en que el utilero de la selección de Argentina, Mario De Stéfano, conocido internamente como “Marito” abraza y besa a Scaloni, pero entre la euforia el beso no se lo acertó en la mejía, sino en parte de la boca, situación que generó una serie de comentarios, los cuales fueron aclarados por el mismo Scaloni en conferencia de prensa.

Esto dijo Scaloni

“A ‘Marito’ lo conozco de toda la vida. Me vino a saludar. No vi la foto, pero bueno… Es un amigo, un tipo entrañable. Estaba muy contento, yo la verdad no me di cuenta dónde me dio el beso. Son cosas que pasan cuando estás alegre”, respondió entre risas el estratega Lionel Scaloni a los periodistas.

“No fue consentido”, agregó Scaloni en un tono jocoso que despertó las risas de todos los que se encontraban en la sala del NRG Stadium. Claro, la confianza entre el nacido en Pujato y Marito, utilero de Argentina desde 1998 y quien tiene una gran relación con toda la delegación por todas las batallas vividas, trasciende fronteras y da lugar hasta este tipo de celebraciones.

“SON COSAS QUE PASAN CUANDO ESTÁS ALEGRE” 🤣 Scaloni y su opinión sobre el beso con Marito, después del triunfo ante Ecuador. pic.twitter.com/8sYYc9hWup — TyC Sports (@TyCSports) July 5, 2024

Jugadores reaccionan

Lionel Messi: “Sí, sí, lo vi. La verdad que llegó enseguida. Mucha emoción, lo vive muchísimo él, y qué bueno. No sé cómo fue la escena, pero llegó la foto”.

Lautaro Martínez: “Sí, la vi. Enseguida lo mandaron al grupo los chicos y riéndonos porque ‘Marito’ siempre está en esas… Al DT no lo vi todavía, no sé qué dirá”.

Alexis Mac Allister: “Recién lo mandaron, llegó la foto al grupo. Y nada, lo volvimos loco en el vestuario, pero es un lindo personaje, a nosotros nos hace reír mucho, y obviamente que es lindo tenerlo de cerca”.