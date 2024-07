¡Goleada! Colombia genera ola de memes tras triunfo sobre Panamá

La Selección de Colombia brindó un excelente juego y ya se encuentra en las Semifinales de la Copa América 2024. Con 5 goles, el país sudamericano venció a Panamá.

Debido al buen desempeño de la Tricolor a lo largo de la competencia, el conglomerado dirigido por Néstor Lorenzo, se perfila como uno de los favoritos para ganar el campeonato de fútbol.

Con un James Rodríguez que es candidato a ser el MVP de la Copa América 2024, Colombia arrolló a Panamá al vencerlo 5-0. Con un primer tiempo en el cual logró tres tantos para regular luego energías, conseguir dos goles más y avanzar a las semifinales, donde espera por Uruguay o Brasil.

Tras una evidente goleada, los usuarios hicieron tendencia el nombre de Colombia con una infinidad de memes, acá algunos de ellos:

Colombia vs Panama highlights pic.twitter.com/WuN0C2yrRC

— Colombia Out of Context (@OutOfContextCol) July 6, 2024

— Colombia Out of Context (@OutOfContextCol) July 6, 2024

James for Colombia is different gravy pic.twitter.com/Dzdc05UWA1

— Troll Football (@TrollFootball) July 6, 2024